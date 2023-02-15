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НовостиВладивосток15 февраля 2023 7:14

Во Владивостоке потушили масштабный пожар на мусорном полигоне

Тлеющий на территории мусор заваливают землей
Павел САХАРОВСКИЙ
Возгорание тушили 15 человек личного состава.

Возгорание тушили 15 человек личного состава.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

По информации пресс-службы МЧС Приморья, пожар на полигоне твердых бытовых отходов ликвидирован. На территории тлеет мусор, поэтому тяжелая техника краевого экологического оператора заваливает его землей.

Огонь на полигоне разгорелся еще 14 февраля, пожарным о нем сообщили в 13:05. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, потушить его быстро не удалось, так как очаг возгорания находился глубоко внутри мусорных гор. Отходы приходилось раскапывать и только после этого проводить проливку.

Масштабное возгорание тушили 15 человек личного состава, пять единиц пожарной техники и 14 машин Приморского экологического оператора.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала кадры с места ЧП.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 февраля житель села Подъяпольское поджег крыльцо дома своих родственников.

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