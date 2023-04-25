Массовые собрания в Приморье запретили даже на тротуарах

Более 100 во Владивостоке под запретом для митингов. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В Приморье на апрельской сессии Законодательного собрания скорректировали закон «О публичных мероприятиях» – изменения одобрили в трех чтениях. Митинговать запретили в сельских клубах, библиотеках, возле зданий администрации. Логичные вопросы посещали и присутствующих депутатов, и читателей средств массовой информации – собрание соседей теперь тоже под запретом? Как и обещал глава комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству ЗСПК Джамбулат Текиев, краевой парламент опубликовал уточнения по законопроекту, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Измененный КЗ в изначальном виде (к первому чтению) запрещал шествия, собрания, митинги и демонстрации у вокзалов, аэропортов, учреждений сферы образования и медицины, культурных и культовых объектов. К третьему чтению появились библиотеки и сельские клубы, которые теперь тоже под протекторатом парламента.

С принятыми коррективами опубликовали и полный список мест, где запрещены демонстрации и собрания. Среди них, например, большая часть торговых центров Владивостока, Уссурийска, Артема, Арсеньева и других городов, а также рынки и комплексы. Туда же попали муниципальные спортивные школы, стадионы и, внимание, фитнес-клубы. Стоит отметить, среди частников досталось лишь залам в Уссурийске, а вот подобных объектов, расположенных в краевой столице, в списке нет.

Более того, от массовых собраний защитили и тротуары. Подчеркивается, что запрещены собрания, митинги и шествия на тротуаре возле здания ДК угольщиков в Артеме, тротуарах напротив администрации и на площади Ленина. Во Владивостоке под ограничения попали тротуары на Океанском проспекте, пересечении Героев-Тихоокеанцев с Бархатной, Окатовой, Коммунаров, на Всеволода Сибирцева, Алеутской и Уборевича. Запрещены демонстрации на 50 автобусных остановках Владивостока.

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