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НовостиВладивосток25 апреля 2023 9:45

Прокуратура разбирается в причинах возникновения крупного пожара в Лесозаводске

На место выехал межрайонный прокурор
Дарья ИЩУК
На завод выехал межрайонный прокурор Павел Гричановский, чтобы координировать работу правоохранительных и специальных служб.

На завод выехал межрайонный прокурор Павел Гричановский, чтобы координировать работу правоохранительных и специальных служб.

Фото: принтскрин видео.

Лесозаводская межрайонная прокуратура устроила проверку по факту возникновения крупного пожара на территории лесоперерабатывающего завода. Ведомство разберется в причинах возгорания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пламя перекинулось на соседний цех. На месте работают 75 пожарных МЧС России и 24 единицы техники. Также на место следуют еще несколько пожарных поездов.

На завод выехал межрайонный прокурор Павел Гричановский, чтобы координировать работу правоохранительных и специальных служб. Он проконтролирует установление причин возгорания.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в обеденное время во вторник, 25 апреля, пламя вспыхнуло в одном из самых пожароопасных мест – деревоперерабатывающем цеху. Пламя продолжает полыхать на фабрике, однако пожарным удалось локализовать огонь на площади около полутора тысяч квадратных метров.

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