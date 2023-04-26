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НовостиВладивосток26 апреля 2023 0:25

Все оцепили, кругом Росгвардия: огромный торговый комплекс в Приморье окружили правоохранители

Торговый центр «Леруа Мерлен» за Артемом оцеплен из-за сообщения о минировании
Ростислав САХАЛИНОВ
Здание оцепили по периметру. Фото: Telegram-канал Блог Владивосток

Здание оцепили по периметру. Фото: Telegram-канал Блог Владивосток

Приморцев встревожила информация об оцеплении торгового центра «Леруа Мерлен»: сотрудников Росгвардии и МВД привлекли, чтобы окружить периметр. На месте работают кинологи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как редакции уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, поступило сообщение о минировании – полицейские проверяют информацию. Как видно на кадрах, привлечены спецавтомобили правоохранителей. «Комсомольская правда» позвонила представителям руководства торгового комплекса, но трубку не взяли.

Напомним, для Приморья сообщения о минировании того или иного объекта – не редкость. Волна лжесообщения регулярно накатывает школы и вузы. Надеемся, что и это сообщение окажется ложным. К слову, в марте жителей Владивостока напугали учения в центре города – специалисты отрабатывали задержание условного противника.

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