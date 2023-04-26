Полиция рассказала о проверке торгового центра «Леруа Мерлен» в Артеме

Здание сразу оцепили по периметру. Фото: Telegram-канал Блог Владивосток

Утром 26 апреля социальные сети всполошила новость – гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен» на Махалина, 43, в Артеме оцеплен сотрудниками Росгвардии и МВД. В организацию поступило сообщение о минировании. После проверки полиция заявила, что предметов, представляющих опасность, не обнаружено, информирует «Комсомольская правда – Владивосток».

После того, как оперативному дежурному поступила информация об угрозе, на место сразу же приехали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, представители Росгвардии, кинологи со служебными собаками. «Комсомолке» в пресс-службе Росгвардии сказали, что в ТЦ заявили о минировании. Редакция также обратилась в УМВД РФ по Приморью.

Территорию магазина оцепили, а из торговых помещений вывели девять человек.

– В ходе обследования территории предметов, представляющих опасность, не обнаружено, – сказали в пресс-службе полиции.

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