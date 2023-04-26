Представители «Цифрового Приморья» прокомментировали претензии прокуратуры о платных парковках

Претензии у прокуратуры есть к парковкам не только возле соцобъектов. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке не утихает скандал вокруг платных парковок, который появился после того, как прокуратура города организовала проверку. В пресс-службе проекта «Цифровое Приморье» прокомментировали ситуацию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали представители проекта, паркоматы установили в рамках постановления администрации города по правилам дорожного движения, согласованным ГИБДД. В пресс-службе добавили, что платные парковки у социальных объектов не запрещены федеральным законодательством.

– Ведь все понимают, что бесплатные парковки у соцобъектов будут все время заняты, и этот шаг не сделает объекты доступнее. Поэтому в законопроекте не идет речи о полном запрете платных парковок у школ и больниц, предлагается разрешить оставлять на них автомобили на небольшой промежуток времени бесплатно.

По мнению «Цифрового Приморья», необходимо учитывать особенности самого Владивостока – на 1000 жителей приходится 511 машин, хотя другие города России вводят платные парковки при уровне в 350-400 автомобилей на то же число людей.

– Среднее время платной парковки в центре сейчас составляет два-три часа, значит, в течение дня парковочным местом могут воспользоваться не одна, а несколько машин. Таким образом, достигнуты как минимум две цели – повышение оборачиваемости парковочных мест и, собственно, их появление в плотно запаркованном центре, – поделился коммерческий директор «Цифрового Приморья» Павел Васильев.

Оказалось, что претензии у прокуратуры есть к парковкам не только возле соцобъектов, но и в районе организаций органов власти, которые должны быть бесплатными.

– В таком случае речь будет идти о парковках в границах объектов, которые, как правило, заканчиваются тротуаром, прилегающим к дорогам общего пользования. Отметим, что в Приморье по решению губернатора Олега Кожемяко уже введена бесплатная зона парковки для посетителей СК «Олимпиец», но она зачастую занята его сотрудниками.

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