Установкой паркоматов занималось «Цифровое Приморье». Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке по поручению Генерального прокурора Игоря Краснова, как и во всей России, сотрудники ведомства проверили законность при создании и использовании платных парковок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Во время проверки прокуратура нашла нарушения в постановлении администрации города о создании платных стоянок. Оказалось, что в нем не было запрета на установку таких парковок возле социальных объектов. О неточностях сообщила «Российская газета». По предварительной информации, часть штрафов были отменены, но пока нет сведений о том, есть ли среди «счастливчиков» владивостокцы.

Платные парковки заработали в дальневосточной столице с ноября 2022 года, правда с небольшими неполадками. Позже в декабре появилась закрытая многоуровневая стоянка на 96 мест. Установкой паркоматов занималось «Цифровое Приморье». Коммерческий директор проекта Павел Васильев в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM подробно рассказывал о нововведении на улицах города.

– Компания «Цифровое Приморье» является оператором муниципального платного парковочного пространства, расположенного на тех участках УДС, которые были выделены муниципальными властями, проекты организации дорожного движения согласованы органами ГИБДД, – рассказали в пресс-службе компании.

Пояснение к ситуации по запросу «КП» готовят в администрации Владивостока.

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