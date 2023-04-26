Медучреждения Приморья в период майских праздников будут работать по новому графику

О новом расписании рассказали в пресс-службе правительства края. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С каждым днем майские праздники все ближе, поэтому некоторые организации Приморья меняют свой график работы. Новое расписание появилось и у медучреждений, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В период праздничных выходных поликлиники закроются 1, 7 и 9. Но это не касается больниц, травмпунктов, родильных домов и станций скорой помощи, которые продолжать работать в круглосуточном режиме.

В понедельник, 8 мая, с 9:00 до 20:00 в поликлиниках края будут работать инфекционные кабинеты, дежурные службы, чтобы оказывать медицинскую помощь, в том числе и неотложную. Жители Приморья смогут обратиться в учреждения, чтобы выписать или продлить больничный лист, получить рецепт.

Сделать прививку приморцы смогут в кабинетах вакцинации во все дни по режиму работы поликлиник, но это не касается 1, 7 и 9 мая.

Напомним, что на период майских праздников график работы изменился и у почтовых отделений, о чем «Комсомолка» писала ранее.

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