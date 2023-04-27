В Приморье закроют проезд на федеральной трассе

Для автомобилистов будут открыты два объезда по направлению через село Раздольное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» сообщило, что в пятницу, 28 апреля, для всех транспортных средств закроют проезд на участке 695-697 км федеральной трассы Р-504 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в районе села Раздольное. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Запрет также продлится 11 и 25 мая с 10:00 до 12:00. Причиной стало выполнение буровзрывных работ на участке реконструкции. Для автомобилистов будут открыты два объезда по направлению через село Раздольное. При движении со стороны Хабаровска на участке км 694+600, а при движении со стороны Владивостока на участке км 707+800.

Специалисты просят водителей учитывать информацию при планировании поездки по трассе, так как возможен коллапс дорожного движения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье на время ограничат движение для всех видов автомобилей по участку федеральной трассы «Уссури». Это произойдет из-за реконструкции дороги.

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