«Тачки вдребезги»: что произошло на трассе Владивосток – Находка утром пятницы

Фото: принтскрин видео

Утро пятницы омрачила серьезная авария на трассе Владивосток – Находка. ДТП произошло на участке после Штыково, пострадали как минимум три автомобиля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ущерб пока неизвестен: одно авто перевернулось, в другом сильно деформирован кузов. О пострадавших в аварии не сообщается, погибших нет. На место уже прибыли сотрудники скорой помощи и представители ГИБДД. На кадрах видно, что люди (предположительно, пассажиры) плачут. Редакция отправит запросы в правоохранительные органы, чтобы уточнить детали аварии и ее причины.

Накануне, 27 апреля, «КП» писала о том, как автомобиль протаранил леера во Владивостоке. Пострадали три машины, больше всех досталось «японке» предположительного виновника ДТП.

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