Обновленная Zara начнет свою работу во Владивостоке под брендом Maag

В бутиках можно заметить сотрудников, но двери магазина пока не открылись. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В Москве уже открылись первые магазины, пришедшие на замену популярного бренда Zara под новым названием Maag. Однако во Владивостоке в центре и в ТК «Калина Молл» двери бутика все еще закрыты. Сотрудники Inditex выкладывают иногда в соцсети фото из знакомых примерочных, но на этом все, датой официального открытия никто не делится. Изначально старт нового бренда анонсировали на 27 апреля, возможно, не успевают по срокам, но в одной из точек за закрытыми дверьми во всю кипит работа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Прогуливаясь по торговому центру «Калина Молл», можно заметить, что за витринами, на которых, к слову, располагается старое название Zara, ходят сотрудники. Кажется, люди приводят зал в надлежащий вид к открытию. Отметим, что помимо Zara в Россию под новыми названиями вернутся и другие бренды, среди которых Pull & Bear, Bershka и Stradivarius. В магазине, который располагается в центре, подобных изменений не видно. С главных витрин еще год назад пропали манекены и так и не появились.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что любимый многими бренд откроется вновь под названием Z. Но все это оказалось фейком. Впервые информация о том, что Zara зайдет в столицу Приморья, появилась еще в конце 2013 года. Первая торговая площадка открылась как раз таки в Большом ГУМе города весной 2015-го. С тех пор точка пользовалась популярностью, а со временем сеть расширилась. Весной 2022 года, после начала специальной военной операции, бренд заявил, что уходит из России, вскоре двери магазинов закрылись, в том числе и во Владивостоке.

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