Морпехи Тихоокеанского флота из Приморья помогли раненной жительнице Донецка

Бойцы также помогли пожарным потушить здание. Фото: принтскрин видео.

В минувшую пятницу морские пехотинцы Тихоокеанского флота спасли женщину в Донецке, которая пострадала от вражеского обстрела. О случившемся рассказали в пресс-службе ТОФ, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Донецк морпехи отправились по служебным вопросам, но попали под обстрел вражеской артиллерии. На улице города они увидели пострадавшую женщину с раной на руке – прилетел осколок. Бойцы с аптечкой помогли жительнице, остановили кровотечение, дали ей обезболивающее, после чего ее увезли в больницу.

Морпехи помогли не только женщине, но и местным пожарным. Увидев густые клубы дыма и горящий дом, до приезда специалистов они принялись тушить его своими силами и вместе со спасателями помогли сохранить частные жилые постройки.

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