Капот всмятку: что произошло в районе кампуса ДВФУ на острове Русский

Об аварии рассказали очевидцы. Фото: telegram-канал @DPS VL.

В пятницу, 29 апреля, в районе Дальневосточного федерального университета на острове Русский произошла серьезная авария, в которой пострадали два автомобиля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы. По их словам, все произошло у центрального въезда ДВФУ.

ДТП в районе центрального въезда ДВФУ. Автомобиль Nissan Dualis поворачивал налево, в это же время прямо ехал Toyota Prius. Как итог – машины врезались друг в друга

Оба автомобиля серьезно пострадали. У Prius частично разрушился перед и боковая дверь, но больше всего в этой аварии не повезло Nissan Dualis.

Произошедшее возмутило многих приморцев, по словам которых на участке стоит специальный знак, запрещающий поворачивать налево.

– Они уже надоели, никто не соблюдает этот знак, каждый день наблюдаю таких водителей. Еще задерживают движение, раскорячившись на полторы полосы. Я специально не торможу или начинаю им сигналить.

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