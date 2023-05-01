Трагический пожар в Приморье унес жизни мужчины и женщины

Пламя полностью уничтожило жилой частный дом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертельный пожар случился в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В полыхающем жилом доме спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Не приходя в себя, пострадавшие скончались в карете скорой помощи. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Звонок на пульт пожарно-спасательной службы Уссурийска поступил 30 апреля в 19:33 – горел частный дом на улице Чичерина. Через 10 минут на месте происшествия уже работали специалисты. Звено газодымозащитной службы в процессе тушения обнаружило женщину 1960 года рождения и мужчина 1948 года рождения, оба они находились без сознания, и специалисты передали их прибывшей бригаде медиков.

– К сожалению, пострадавшие скончались, не приходя в сознание в карете скорой помощи, – прокомментировали спасатели.

Огонь к моменту прибытия пожарных уже успел охватить кровлю дома, также постройка горели изнутри. В результате, как уточнили в ведомстве, пожар уничтожил 40 квадратных метров здания. Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России и следователям краевого следкома.

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