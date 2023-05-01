Пайщики долгостроя на Пихтовой во Владивостоке могут получить компенсацию, но не все

Печально известный самый старый долгострой во Владивостоке. Фото: Правительство Приморского края

Пайщики восьмой блок-секции на Пихтовой, 35 во Владивостоке получат компенсацию. Это стало возможным благодаря заявлению конкурсного управляющего. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Накануне арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск о признании сделки по продаже фундамента восьмой блок-секции коммерческой организации незаконной. Продажа состоялась еще в 2015 году. В 2017 году между кооперативом и новым собственником было заключено соглашение, согласно которому «ЖСК №88» передает все права и обязанности новому владельцу. В этом случае возможность достраивать объект утратилась. Однако обязательства по передаче жилых помещений гражданам остались без изменений. И тогда в реестр требований участников строительства были внесены 25 пайщиков.

Теперь собственник фундамента должен будет вернуть восьмую блок-секцию в конкурсную массу кооператива, а права и обязанности кооператива по договору аренды земельного участка восстановить. Далее необходимо будет внести изменения в разрешение на строительство.

– В июне 2022 года было принято решение достраивать дом поэтапно. Поскольку в тот момент у кооператива отсутствовали права на земельный участок и фундамент объекта, сведения о восьмой блок-секции не были внесены в действующее разрешение на строительство. После внесения изменений пайщики восьмой блок-секции смогут получить выплату возмещения наравне с пайщиками шестой и седьмой блок-секций дома на Пихтовой, 35, – разъяснил директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края Александр Подольский.

Ранее «КП-Владивосток» уже рассказывала о печально известном доме на Пихтовой, 35. Это самый старый долгострой Владивостока. Его возведение началось еще в далеком 1993 году. И вот уже три десятка лет многоквартирный дом так и не могут ввести в эксплуатацию, хотя там и проживают люди.

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