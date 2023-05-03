В Находке СК завел уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на ребенка

Следователи выясняют все подробности произошедшего нападения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Следкоме Приморского края завели уголовное дело после нападения бездомной собаки на ребенка. Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, 28 апреля 2023 года около дома по улице Нахимова бультерьер без намордника и привязи, а также без присмотра хозяина напал на 5-летнего ребенка. Собака покусала мальчика за лицо, отбить его смог только отец после упорной борьбы с псом. В результате он даже сломал собаке лапы, об этом рассказали волонтеры, у которых сейчас находится животное.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в больнице истерзанный ребенок провел два дня в реанимации, врачи наложили на лицо мальчика не менее восьми швов.

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