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НовостиВладивосток3 мая 2023 11:32

В Находке СК завел уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на ребенка

Следователи устанавливают детали произошедшего
Дарья ИЩУК
Следователи выясняют все подробности произошедшего нападения.

Следователи выясняют все подробности произошедшего нападения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Следкоме Приморского края завели уголовное дело после нападения бездомной собаки на ребенка. Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, 28 апреля 2023 года около дома по улице Нахимова бультерьер без намордника и привязи, а также без присмотра хозяина напал на 5-летнего ребенка. Собака покусала мальчика за лицо, отбить его смог только отец после упорной борьбы с псом. В результате он даже сломал собаке лапы, об этом рассказали волонтеры, у которых сейчас находится животное.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в больнице истерзанный ребенок провел два дня в реанимации, врачи наложили на лицо мальчика не менее восьми швов.

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