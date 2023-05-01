В реанимации двое суток, восемь швов на лице: бездомный стафф истерзал маленького мальчика в Приморье

Сейчас собака находится у зоозащитников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткий инцидент произошел накануне в Приморском крае. Бездомный пес бойцовской породы напал на пятилетнего малыша. Отец ребенка успел отбить мальчика у собаки. В больнице истерзанный ребенок провел два дня в реанимации, врачи наложили на лицо мальчика не менее восьми швов. Полиция проводит проверку по факту вопиющего случая. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в последние дни апреля в Находке. К дому по улице Нахимовская, 35, подъехал автомобиль, в салоне находилась семья из трех человек. В этот момент неподалеку «грызлась» стая бродячих псов, животные нападали на своего сородича – стафа. Когда родители стали вытаскивать из машины пятилетнего сына, этот самый стафф внезапно подбежал и вцепился в мальчика. Хватка у собаки была поистине мертвой, отец изо всех сил пытался отбить малыша. Так сильно, что даже сломал собаке лапы – об этом заявили волонтеры, у которых сейчас находится бродячий пес.

Тем временем, истерзанного сына родители сразу же повезли в больницу. Там маленький мальчик провел пару дней в реанимации, на лицо наложили восемь швов.

– Хирург под наркозом делал ребенку швы на лице, а сейчас пытаются обвинить отца! – говорится в сообщении в социальных сетях.

Вот так выглядят швы, наложенные врачами. Фото: Приморье 5 минут назад.

Возникает вполне резонный вопрос: обвинить в чем? Известно, что зоозащитники написали на мужчину заявление в полицию – за то, что тот причинил собаке увечья в виде переломанных лап. В достоверности этой информации пока есть сомнения – в полиции про заявления со стороны волонтеров не обмолвились.

Зато известно, что в правоохранительные органы точно обратился 38-летний отец пятилетнего ребенка. Специалисты уже занимаются восстановлением картины произошедшего, участковые уполномоченные полиции опрашивают возможных очевидцев.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – коротко сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас родители мальчика ищут очевидцев, которые помогут расследованию. Редакция «Комсомолки» продолжит следить за развитием событий.

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