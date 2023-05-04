Полиция Уссурийска задержала пару, занимающуюся сексом на детской площадке

Пару задержали и поместили в камеры для административно задержанных лиц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уссурийске пьяная пара, которая не сдержала эмоций, занялась непотребствами на детской площадке на улице Ленина, 135. Об этом очевидцы сразу же сообщили патрульно-постовой службе полиции, которая задержала современных Ромео и Джульетту. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На место отправились сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Уссурийску. Там они установили, что 40-летний мужчина и 20-летняя девушка пили алкоголь на площадке около дома. В состоянии опьянения они и нарушали общественный порядок.

Их уже задержали и поместили в камеры для административно задержанных лиц. На участников дела составили административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества».

ПО ТЕМЕ

Приморцы предались любовным утехам прямо на детской площадке у школы в Уссурийске

Произошедшим уже заинтересовалась полиция (ПОДРОБНЕЕ...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.