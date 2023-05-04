Приморцы предались любовным утехам прямо на детской площадке у школы в Уссурийске

Увиденное бурно обсуждают в социальных сетях. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вопиющий случай произошел на одной из детских площадок в Уссурийске. Приморцы прямо средь бела дня предались любовным утехам после распития алкоголя. Бдительные жильцы района вызвали полицию. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Судя по кадрам, которые сняты в момент самого происшествия, предшествовала ему «попойка» – на столе стоят бутылки из-под горячительных напитков. Местные жители говорят, что на детской площадке по улице Ленина очень часто маргинальные личности распивают алкоголь. Но то, что произошло дальше, поставило на уши всех.

Скриншот из видео. Фото: Марк Чернослив.

После выпитого приморцы предались любовным утехам. Жители дома, из окна которого все было очень хорошо видно, сразу же вызвали полицию. На место ЧП прибыли правоохранительные органы. Чем закончилась история – пока неизвестно. Редакция «КП-Владивосток» запросила комментарий у правоохранительных органов.

Старейший в Приморье

От России до Мексики – где употребляют продукцию из нашего края (подробнее)

Эстетика черного золота

Какую технику используют в приморской угольной промышленности (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.