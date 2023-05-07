ЗАГСы Владивостока объединят в одно управление с 15 мая

Такое решение приняли в администрации. Фото: Иван МАКЕЕВ

С целью оптимизации с 15 мая ЗАГСы Владивостока будут объединены в одно управление записи актов гражданского состояния, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию краевой столицы.

Уточняется, что с середины месяца заявления будут принимать в четырех точках в разных районах города. ЗАГС Советского района на Русской закроется. Отделы Ленинского и Фрунзенского районов объединят. Адреса для приема с 15 мая будут следующими: Гульбиновича, 3, Печорская, 8, Шкипера Гека, 15, Днепровская, 8.

– Решение о создании нового управления было принято в целях оптимизации управленческих процессов. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг гражданам, – прокомментировали решение в мэрии.

Напомним, ранее мы публиковали график работы ЗАГСов на майские праздники.

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