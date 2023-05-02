Жителям Владивостока рассказали о графике работы ЗАГСов в период майских праздников

О графике работы рассказали в пресс-службе администрации. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАГсы Владивостока изменили свой график работы в период майских праздников. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, отделы по Ленинскому, Первомайскому, Первореченскому, Советскому, Фрунзенскому районам не будут работать 8 и 9 мая.

Свой график работы на майские праздники изменили не только ЗАГСы, но и почтовые отделения. 7 мая они будут работать в обычном режиме, 8 мая – по графику предыдущего дня, а вторник, 9 мая, станет выходным днем, во время которого сотрудники не будут разносить письма и периодические печатные издания.

Поликлиники закроются 7 и 9 мая, но это не касается больниц, травмпунктов, родильных домов и станций скорой помощи, которые продолжат работать в круглосуточном режиме. 8 мая с 9:00 до 20:00 будут работать инфекционные кабинеты, дежурные службы, чтобы оказывать медицинскую помощь, в том числе и неотложную.

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