Боролись с огнем три дня: пожар в районе пилорамы в Приморье достиг площади в 2000 «квадратов»

Площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье спустя три дня удалось потушить масштабный пожар в районе лесопилки в Арсеньеве. Горели отходы «Строймеханизация СУМ-5», полностью ликвидировать возгорание удалось накануне, 6 мая, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как уточнили в ГУ МЧС Приморья, площадь огня достигла 2000 квадратных метров. Все осложнилось тем, что очаг был под землей на глубине до 4 метров. Пожарные с помощью спецтехники раскапывали опилки, тлеющие обрезки и проливали. Причина пожара уточняется, как и то, почему отходы пиломатериалов оказались под землей.

Пожар начался 3 мая в 500 метрах от пилорамы на Набережной в Арсеньеве. «Комсомольская правда – Владивосток» следила за развитием событий, хронология – в отдельном материале. Огонь можно было увидеть из разных районов города.

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