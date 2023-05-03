Огонь видно из нескольких точек города. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Очередной пожар бушует вблизи деревообрабатывающего предприятия. По предварительной информации, горит пилорама на СУМ-5 (принадлежит ООО «Строймеханизация СУМ-5») в Арсеньеве, однако есть и версии, что огонь объял отходы из древесины вблизи комплекса, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Бесчисленным количеством кадров делятся приморцы в социальных сетях. Пламя, судя по фото и видео, можно разглядеть из разных районов Арсеньева, включая спальные. Редакция запросила комментарий о ситуации в региональном ГУ МЧС и ждет ответа. Особое опасение вызывают гаражи и частные дома, находящиеся рядом: местные пишут, что постепенно эвакуируются подальше от очага возгорания самостоятельно.

Пожар разгорелся примерно в 18 часов. Фото: АрсТВ

– В 18 часов заметил небольшой дым со стороны ТЭЦ, горели поля, позже все стало хуже. Думал, что это уже лесопилка горит. Но подошел ближе, а оказалось, что большие кусты с отходами [от обработки пиломатериалов - прим.ред.] полыхают. Прибыло 4-5 пожарных машин. К 22 часам пожар подошел к небольшому лесу, – рассказал редакции житель Арсеньева Роман К.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

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Как сообщили в ГУ МЧС Приморья, на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании отходов лесопроизводства на открытой территории в около 500 метрах от пилорамы на улице Набережная. В считанные минуты на место прибыли специалисты МЧС.

Пожарные ликвидируют возгорание. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

– Горели отходы лесопроизводства, а также сухая растительность. В настоящее время проводится тушение пожара, на месте работают 6 единиц пожарной техники и 24 человека личного состава. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров, угрозы строениям нет.

Напомним, это далеко не первый пожар на деревообрабатывающем предприятии в Приморье. В Лесозаводске загорелся цех, огонь распростерся на 12 тысяч квадратных метров 25 апреля. Недавно загорелось предприятие в Чугуевке, известное на все Приморье производством игрушек – интервью с учредителем завода в отдельном материале.

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