Это продолжалось с марта по апрель. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кошмарная история произошла в приморском Лесозаводске. 38-летний мужчина, ранее уже судимый за побои и угрозу убийством, несколько раз надругался над пятилетней девочкой. По факту случившегося заведено уголовное дело, сообщил «КП – Владивосток» источник в правоохранительных органах.

Расследование продолжается. По предварительным данным, мужчина был сводным братом 39-летней женщины, работавшей в школе уборщицей. Безработный Юрий (имя изменено) почти месяц возил ребенка в гостиницу в 20-30 километрах от города, пока мать девочки была на работе. Лишь в середине апреля ребенок смог рассказать о произошедшем матери. Есть информация, что мужчина признал свою вину.

Пока неясно, зачем фигурант уголовного дела возил ребенка в гостиницу, если мама девочки отсутствовала. Вопросы вызывает и то, что у сотрудников отеля не возникло вопросов, да и, наконец, откуда у безработного мужчины деньги на все это?

По статье 134 УК РФ максимальным сроком за педофилию может стать лишение свободы на 20 лет. Напомним, ранее уроженца Узбекистана, проживающего на Камчатке, осудили на 19 лет колонии за насилие над тремя детьми.

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