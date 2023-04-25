«До последнего отрицал вину»: серийный педофил-гастарбайтер на Камчатке получил 19 лет колонии за насилие над детьми

Обвиняемый насиловал девочек в подвалах и заброшках. Фото: Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском суд поставил точку в резонансном деле мигранта-педофила. Приговор 43-летнему уроженцу Узбекистана, который с 2021 по 2022 год насиловал и домогался до несовершеннолетних девочек, огласили 25 апреля. Срок – почти максимальный. За причиненный детям кошмар он должен выплатить семьям пострадавших 700 тысяч рублей и отбыть 19 лет в колонии строго режима, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на суд краевой столицы.

Как выяснила редакция, обвиняемый приехал на Дальний Восток на заработки. Спустя какое-то время втерся в доверие к детям. Водил трех девочек в парк, подвал жилого дома, заброшки, либо вывозил в тихое место на машине, чтобы удовлетворить свои половые потребности. Среди пострадавших была школьница 11 лет. Другим жертвам едва исполнилось 12.

– На основании статьи 72 УК РФ осужденному зачтено в срок лишения свободы время содержания под стражей с 30 июня 2022 года до дня вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В пресс-службе Следственного комитета Камчатского края «КП» рассказали, что уроженец Узбекистана отрицал свою вину. Возможно, его преступления продолжались бы и дальше, если бы семья одной из потерпевших не написала заявление. Мигранта задержали по ориентировке.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в Благовещенске компания амурчан вывезла девушку за город, один из них надругался над ней и оставил в легком платье на морозе. Она умерла от переохлаждения. Насильника удалось задержать лишь спустя 17 лет, ему уже исполнилось 40.

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