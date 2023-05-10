Преподаватель робототехники домогался до своего малолетнего ученика во Владивостоке

Фигурант взят под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье задержали очередного подозреваемого в педофилии. Под внимание следователей попал преподаватель по роботехнике, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, педагог домогался до своего малолетнего ученика во время выездных соревнований, которые проходили во Владивостоке – ребенок в итоге сам рассказал о преступлении. Мужчина дал признательные показания.

В пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю сообщили, что заведено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Фигурант дела, уточнили в ведомстве, взят под стражу. Возраст мужчины и мальчика не огласили.

Ранее подозреваемого в педофилии задержали в Лесозаводске. Мужчина вывез ребенка своей сожительницы в гостиницу и надругался над девочкой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.