Осужденный за взятки экс-мэр Петропавловска-Камчатского вернет государству 900 тысяч рублей

Уголовное дело завели по пункту «в» части 5 статьи 90 УК РФ. Фото: Иван МАКЕЕВ

С бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа взыскали 900 тысяч рублей – это сумма взятки, которую он получил от руководителей подрядных компаний. Уголовное дело завели по пункту «в» части 5 статьи 90 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подробности в материале – «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Речь идет об экс-мэре Виталии Иваненко. По информации пресс-службы прокуратуры, деньги предназначались для создания благоприятных условий при исполнении муниципальных контрактов и договоров по содержанию автомобильных дорог, а также благоустройству города.

Прокуратура подала иск в Петропавловск-Камчатский городской суд, по приговору которого Иваненко должен заплатить в доход государства 900 тысяч рублей.

Напомним, что обвинительный приговор экс-мэру вынесли летом прошлого года. По версии следствия он получил 2 миллиона рублей за покровительство при исполнении контрактов на реконструкцию особо охраняемой природной территории «Никольская сопка». А в 2021 году его отправили в колонию на 5,5 года за две взятки от бизнесменов.

С учетом ранее назначенного наказания бывшего мэра приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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