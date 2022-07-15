«Крышевал» бизнесменов: на Камчатке экс-мэру накинули срок

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского отправился в колонию за взятки. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Камчатке суд вынес обвинительный приговор бывшему мэру столицы региона, которого задержали за взятку. Деньги ему через посредника передал местный бизнесмен.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Камчатского края, следователи выяснили, что с апреля по декабрь 2018 года Виталий Иваненко получил 2 миллиона рублей за покровительство при исполнении контрактов на реконструкцию особо охраняемой природной территории «Никольская сопка». Он обеспечивал подписание актов выполненных работ и обещал заключение выгодных заказов подрядчику.

Следует отметить, что ранее чиновник уже был осужден за совершение другого коррупционного преступления. В 2021 году его отправили в колонию на 5,5 года за две взятки от бизнесменов, которым он также обещал покровительство при исполнении муниципальных контрактов. Тогда помимо тюремного срока ему назначили 4 миллиона рублей штрафа.

С учетом ранее назначенного наказания суд приговорил бывшего мэра Петропавловска-Камчатского к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 8 миллионов рублей. После освобождения ему на семь лет запретили занимать государственные должности.

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