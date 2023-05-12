Исторические здания Владивостока вошли в перечень готических построек России

Пушкинский театр. Фото: Александр ХИТРОВ

Проект «Готика России» создает общедоступный электронный каталог готических архитектурных зданий нашей страны. В список войдет более 1,7 тысячи построек, 12 из них – находятся в приморской столице, сообщает RuNews24. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В будущем в каталог добавят здание Пушкинского театра, дом Суворова, кирха, костел и другие постройки с готическими чертами.

– Мы сделаем не просто сайт, а электронный каталог с удобной навигацией, где можно увидеть общую картину и сортировать объекты по нужным параметрам – региону, периоду строительства, типу. Например, посмотреть все часовни или усадьбы. Наша разработка будет полезна в научных целях.

Напомним, что ранее «Комсомолка» подробно рассказывала об архитектурных постройках, которые появятся в перечне проекта.

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