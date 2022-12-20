ТОП-10 значимых исторических зданий Владивостока, которые стоит увидеть

Исторические здания Владивостока, которые функционируют до сих пор. Фото: Александр ХИТРОВ

Многие старинные дома и здания во Владивостоке обладают архитектурной ценностью, они нередко становятся объектами культурного наследия. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о десяти значимых исторических зданий, обязательных к просмотру и посещению в столице Приморского края.

ОСОБНЯК БРИНЕРОВ

Алеутская, 15Б

Историческое трехэтажное здание в стиле романтический модерн, построенное в 1910 году талантливым немецким архитектором Георгием Юнгхенделем по заказу купца Юлиуса Бринера для него и его семьи. Архитектура дома характерна для начала двадцатого столетия – фасад украшен традиционными закругленными оконными проемами, мозаикой и обтекаемыми миниатюрными балконами с ажурной ковкой.

Сам Юлиус родом из Швейцарии, в 1874 году перебрался во Владивосток. Новый город его так впечатлил возможностями, что он решил остаться и получить гражданство. Ведущий промышленник, обзаведясь крупной судоходной компанией, стоял у основ дальневосточного пароходства. Местные вспоминают о нем как о человеке, который значительно повлиял на развитие и рост портового города.

Особняк Бринеров. Фото: Александр ХИТРОВ

Именно в этом доме в 1920 году родился и провел детство будущий голливудский актер Юл Бриннер (вторая «н» была добавлена внуком к фамилии позже), который получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в мюзикле «Король и я», а также покорил всех своей игрой в фильме «Великолепная семерка».

В 2005 году в честь голливудской звезды, родившейся во Владивостоке, на доме Бринеров открыли мемориальную доску, а в 2012-м в сквере особняка памятник актеру открыл его сын, Рок Бриннер.

Дом отлично сохранился в первозданном виде, и сейчас он не пустует – в здании размещается офис Дальневосточного морского пароходства.

Особняк Бринеров. Фото: Александр ХИТРОВ

ГОСТИНИЦА ВЕРСАЛЬ

Светланская, 10

Гостиницу построили в 1909 году по проекту архитектора Ивана Мешкова для купца-сахарозаводчика и лесопромышленника первой гильдии Льва Радомышльского. На первом этаже здания находились бакалейный, галантерейный и кондитерский магазины, на остальных гостевые номера.

Идея названия пришла Радомышельскому из-за его дочери, которая училась в Европе. Она не хотела возвращаться домой, тогда он пообещал построить в городе «маленькую Францию», чтобы она всегда желала быть рядом.

До 1917 года «Версаль» считался самой роскошной гостиницей в городе. После революции в ней находился военный совет, позже – горкомхоз. С 1934 по 1989 годы «Версаль» назывался «Челюскиным», поскольку «челюскинцев» и их спасателей по завершении операции поселили именно здесь.

Гостиница «Челюскин» в 1947 году. Фото: Из открытых источников

Стены «Версаля» видели много известных людей – Александр Колчак, Хо Ши Мин, Руаль Амудсен. В наши дни здесь останавливались княгиня Мария Романова и принц Кентский, Патрисия Каас и Олег Табаков.

Гостиница часто становится площадкой для съемок знаменитых фильмов – «Вор», «Пароль не нужен» по роману Юлиана Семенова и многие другие.

Гостиница «Версаль». Фото: Александр ХИТРОВ

МУЗЕЙ АРСЕНЬЕВА

Светланская, 20

Здание было построено как доходный дом в 1904 году по проекту архитектора Владимира Плансона. Принадлежало одному из учредителей промышленной компании «Торговый Дом Чурин и Касьянов» Василию Бабинцеву.

В дореволюционный период в нем находились магазины Торгового дома и Сибирский торговый банк.

Магазины Торгового дома и Сибирский торговый банк. Фото: Из открытых источников

После – институт рыбного хозяйства и океанографии, музей Ленина, японский банк, парикмахерская, шашлычная. А уже с 1977 года старейший и первый краеведческий музей истории Дальнего Востока имени исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева.

Пережив разные события в мире, музей занял одно из ведущих мест в культурной жизни города и края. Сейчас площадка главного корпуса Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева – масштабное выставочное пространство, где проходят частые экспозиции и выставки, посвященные истории города и края.

Музей Арсеньева. Фото: Александр ХИТРОВ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГУМ

Светланская, 35

Одно из первых кирпичных многоэтажных зданий во Владивостоке в стиле «неоготика».

В 1884 году на его месте располагался деревянный двухэтажный универмаг немецкой торговой фирмы компаньонов «Кунст и Альберс». В продаже были товары первой необходимости для военного времени – инструменты, сахар, чай, спички, свечи, оружие, водка и многое другое.

Будущий городской ГУМ. Фото: Из открытых источников

Когда дело пошло в гору, то промышленники Густав Кунст и Густав Альберс решили расширяться, построив новое каменное здание в 1906 году по проекту архитектора из Германии Георга Юнгхенделя.

Почти все строительные материалы были привезены из Европы, включая двери, цветные плиты и даже печи. На фасаде можно рассмотреть барельефы с изображением двух ангелов, один держит в руках якорь, что символизирует морскую торговлю, второй – жезл, обвитый двумя змеями, говорящих о хитрости и мудрости.

Увы, но в 1930 году партнерам пришлось завершить свою деятельность, несмотря на большой успех. Само здание торгового дома перешло к советской власти, а спустя год в нем открыли ГУМ, который сохранился и радует глаз своим первозданным видом по настоящее время. Сегодня там можно найти небольшие магазинчики, выставочное пространство, а до недавнего времени здесь располагался первый во Владивостоке магазин брендовой одежды Zara.

Владивостокский ГУМ. Фото: Александр ХИТРОВ

ГЛАВПОЧТАМТ

Светланская, 41

Здание из белого и красного кирпича почтово-телеграфной конторы построено в 1899 году по проекту русско-польского архитектора Александра Гвоздзиовского. С тех пор используется по своему прямому назначению. Исключение – полтора месяца всеобщей забастовки рабочих в 1905 году.

Главпочтамт. Фото: Из открытых источников

Место важных исторических событий, попадая в действующее почтовое отделение на первом этаже, можно ощутить связь времен – чудесная возможность.

Главпочтамт. Фото: Александр ХИТРОВ

Возле входа в здание стоит памятник Элеоноре Прей, что очень даже кстати, ведь американка стала знаменита благодаря письмам о моментах ее жизни в морском городе, которые она посылала вместе с фотокарточками всем знакомым и друзьям в разные уголки мира.

Главпочтамт с высоты. Фото: Александр ХИТРОВ

ПУШКИНСКИЙ ТЕАТР

Пушкинская, 27

Театр, в архитектуре которого так выигрышно сочетаются стили готики и модерна, был построен в 1908 году по плану архитектора Павла Вагнера.

Пушкинский театр. Фото: Из открытых источников

Здание возводили на средства предпринимателей Владивостока и сразу предсказали, что оно будет одним из самых важных культурных центров города – и ведь не ошиблись. Правда, во времена Гражданской войны в нем базировались военные, но уже в советское время театр стал функционировать по назначению. Здесь выступали такие легенды, как Айседора Дункан, Леонид Утесов, Владимир Высоцкий. Радовали своими визитами адмирал Колчак, композитор Макс Кюс, а также знаменитый путешественник Рауль Амундсен.

Сейчас это творческий центр Дальневосточного федерального университета, где играют любительские спектакли студенты института.

Пушкинский театр. Фото: Александр ХИТРОВ

СЕРАЯ ЛОШАДЬ

Алеутская, 17-19

Комплекс из двух зданий по улице Алеутской (номера 17 и 19) построили по проекту архитекторов Александра Порецкова и Николая Бигачева в конце 1930 годов в столь непривычном для Владивостока стиле – сталинский ампир.

Ансамбль домов. Фото: Из открытых источников

Версий, откуда пошло название домов, достаточно, но одна из самых популярных, так это та, что в торце семнадцатого дома находилась местная рюмочная, куда извозчик часто заезжал по вечерам после трудовых будней, а лошадь серого окраса преданно ожидала его возле.

Один из домов ансамбля зданий под названием «Серая лошадь». Фото: Александр ХИТРОВ

Первоначально цвет у домов был нежно-розовым, но по приказу в военное время все здания были покрашены в один тусклый серый. Родной исторический облик в 2021 году вернули только одному из них, семнадцатому.

Исторический цвет вернули 17-му зданию в 2021 году. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Они были особенно уникальными по своей высоте на то время, один – восемь этажей, второй – семь. Тогда как остальные не превышали и трех. А самое примечательное, так это крыша дома №17, которую украсили скульптуры, символизирующие целостность советского народа – колхозница, шахтер, красноармеец и летчица. Пройти мимо и не задрать голову вверх, чтобы рассмотреть их – ну просто невозможно!

Статуи на 17-м доме. Фото: Александр ХИТРОВ

Статуи на 17-м доме. Фото: Александр ХИТРОВ

ШТАБ СИБИРСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

Светланская, 47

Здание построили в начале 20 века как казенное учреждение. Архитектор Иван Заборовский предпочел выбрать классический стиль, присущий тому времени. На крыше установили башню, с которой подавались телеграфные сигналы на корабли военного флота, стоящие в заливах.

В первоначальном виде здание дошло до 1938 года, а после внесли изменения по проекту инженера Порецкова. Надстроили еще два этажа, добавили колонны, в общем, придали дух советской архитектуры.

Первоначальный вид здания. Фото: Из открытых источников

После в нем размещались различные советские партии, затем – Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока.

Ныне в объекте культурного наследия находится банк «Приморье», который поддерживает историческую ценность в надлежащем виде не только снаружи, но и внутри.

Если у вас будет возможность прогуляться возле и зайти, то воспользуйтесь этим шансом, не пожалеете.

Сегодня в Штабе Сибирской военной флотилии находится банк. Фото: Александр ХИТРОВ

УСАДЬБА СОЛЛОГУБА

Пушкинская, 7

Двухэтажный кирпичный дом с башней в стиле эклектика построен в 1882 году. Владелец и автор проекта – Николай Соллогуб, он же основатель первой в городе газеты «Владивосток», издание которой началось на следующий год там же. На первом этаже разместилась типография и редакция, а на втором – семья Соллогуба.

Дом Соллогуба. Фото: Из открытых источников

В еженедельной газете публиковалась городская хроника, новости в мире торговли, постановления от правительства, телеграммы, объявления. Спустя время ко всему добавился экономический раздел и информация о морской жизни города.

Табличка на усадьбе Соллогуба. Фото: Александр ХИТРОВ

Выпуски приобрели большую известность, но не только среди жителей города, неизменным подписчиком был и Дом Романовых.

В 1987 году здание заслуженно получило статус объекта культурного наследия, а в 2003 году по инициативе редакции современной газеты «Владивосток» на доме установили мемориальную доску с барельефом Николая Варламовича Соллогуба.

Сегодня это жилой дом, расположенный под Золотым мостом.

Усадьба Соллогуба и вид на Золотой мост. Фото: Александр ХИТРОВ

АНСАМБЛЬ ДОХОДНЫХ ДОМОВ СКИДЕЛЬСКОГО

Океанский проспект, 30

Дома построили в 1902-1909 годах по чертежам архитектора Владимира Гольденштедта в стиле модерн. Владелец – некогда успешный предприниматель Леонтий Соломонович Скидельский, родом из Днепропетровска. Действительно великий человек, его талант позволил наладить многие отрасли промышленности и торговли в тот период.

Здание, которое он спроектировал, представляет собой два трехэтажных сооружения, соединенных между собой одноэтажным. На первом располагались магазины с различной бакалеей, а выше жилые комнаты. Сегодня объект культурного наследия занят управлением культуры и судебным департаментом при верховном суде, магазинами, кафе и другими различными организациями – состав, что интересно, почти не изменился.

Ансамбль доходных домов Скидельского. Фото: newsvl.ru

Кстати, в 2017 году правнук Леонтия барон Роберт Скидельски навестил Владивосток и поделился, что именно этот город оставил главный след в его семейной истории.

Ансамбль доходных домов Скидельского. Фото: newsvl.ru

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