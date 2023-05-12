В Приморье после жесткой посадки вертолета МИ-2 транспортная прокуратура организовала проверку

По информации ведомства, ЧП произошло 11 мая. Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки вертолета МИ-2. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ЧП произошло 11 мая. Во время ремонтных работ линии электропередачи в районе поселка Тигровый в Анучинском районе был обнаружен вертолет МИ-2, у которого были повреждены лопасти и задний винт.

На месте посадки вертолета не оказалось членов экипажа и их следов. Сотрудники следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте проводят процессуальную проверку.

Дальневосточная транспортная прокуратура выяснит, соблюдались ли требования о безопасности полетов, а также оценят эффективность государственного контроля при эксплуатации воздушного судна.

Вертолет мог принадлежать местному частному охранному агентству, поиски пропавшего пилота ведутся третий день.

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