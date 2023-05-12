Во Владивостоке несколько достопримечательностей станут платными

Береговая Новосильцевская батарея Владивостокской крепости. Фото: Антон ПИКУС

Несколько объектов Владивостокской крепости на острове Русском с 15 мая станут платными для посещения. Речь идет о Новосильцевской батарее и форте Поспелова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На территории объектов установят специальные ограждения и модули для администраторов. Вход будет стоять 100 билетов. Конечно, есть скидки: для студентов, детей до 16 лет и пенсионеров. Также все еще будут проходить экскурсии, но при их организации через музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Заработанные деньги будут направлены на решение проблем объектов крепости и постепенное приведение их в порядок

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что есть причины установления платного входа: безопасность посетителей и акты вандализма. В ближайшее время оградят еще несколько объектов.

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