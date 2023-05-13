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НовостиВладивосток13 мая 2023 0:27

В Приморье четверо врачей попадут за решетку из-за ошибки, которая стоила их пациенту жизни

Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности
Дарья ИЩУК
Смерть пациента наступила из-за недостаточного оказания медицинской помощи..

Смерть пациента наступила из-за недостаточного оказания медицинской помощи..

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Лесозаводске следователи завершили расследование дело четырех врачей КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ», которые обвиняются в причинении смерти по неосторожности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, 19 июня 2021 года 50-летний пациент умер из-за действий анестезиологов-реаниматологов, врача клинической лабораторной диагностики и врача хирурга. Мужчине перелили компоненты крови, несовместимых с его собственной. Комиссия экспертов заключила, что смерть наступила из-за недостаточного оказания медицинской помощи.

Теперь врачи обвиняются в преступлении по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, ранее «Комсомольской правды – Владивосток» писала о том, что в Хасанском районе на бывшую заведующую поликлиникой завели уголовное дело. Ее подозревают в получении взяток и халатности.

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