В Приморье несколько дней ищут 13-летнего мальчика с голубыми глазами

На данный момент местонахождение ребенка неизвестно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье ищут 13-летнего Захара Велиженкова, подросток ушел из дома вечером 10 мая и до сих пор не вернулся домой. Юношу последний раз видели в столице края в районе улицы Терешковой, 14, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Захар ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения. У школьника короткостриженные русые волосы и голубые глаза. Предположительно на нем сейчас та одежда, в которой он ушел из дома. Это красная кофта с капюшоном, черные джинсы с красным оттенком и черные кеды.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам: 8 (423) 249-09-27, 102 или 112 – полиция 8 908 987 39 19, 8 902 488 56 56 – волонтеры Telegram/WhatsApp).

Поиски ребенка продолжаются. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как школьницу, которую искали волонтеры и неравнодушные жители края, нашли во Владивостоке. Ушла из дома на занятия 11-летняя девочка утром 30 января, однако вечером ребенок не вернулся.

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