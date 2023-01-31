Семья кричит от радости: школьницу, которую искало все Приморье, нашли во Владивостоке

Девочку нашли живой и здоровой. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Школьницу, которую искали волонтеры и неравнодушные жители края, нашли во Владивостоке. Ушла из дома на занятия 11-летняя девочка утром 30 января, однако вечером ребенок не вернулся. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Объявления о пропаже девочки быстро распространились в социальных сетях. Полиция, волонтеры и знакомые семьи немедленно выдвинулись на поиски. Найти ребенка удалось лишь на следующий день. Где находилась школьница – неизвестно, но, главное, что нашли ее живой и здоровой.

Напомним, «Комсомолка» писала, что во Владивостоке девочка ушла из дома и не вернулась. Главным ориентиром была яркая одежда девочки. Приморцы массово делились информацией и молились, чтобы с ребенком было все хорошо.

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