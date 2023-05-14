Житель Амурской области приехал к родственникам во Владивосток и бесследно пропал

Мужчина приехал с Амурской области в Приморье к родственникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье мужчина вышел в море на пароме 13 мая с поселка Песчаный и планировал добраться до Владивостока. Его видели в последний раз в районе железнодорожного вокзала, сообщает знакомая пропавшего «Комсомольской правде – Владивосток».

Денис Власевский 1983 года рождения приехал с Амурской области в Приморье к родственникам. Вместе с ним на пароме была его знакомая из Песчаного. Они добрались до морского вокзала, подошли к остановке у ЖД вокзала, и каждый пошел своим путем.

– Он привез продукты родным, у него было два пакета домашних яиц. Куда он мог пропасть после этого, никто не знает. Его супруга обратилась в полицию, там попросили предоставить его ДНК. Не знаю, что и думать, – поделилась Юлия.

Возможно, в большом городе мужчина растерялся или остался без средства связи. Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните по номеру 89510074800.

Снимок пропавшего. Фото: СОЦСЕТИ

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