Малыш остался сиротой: в Приморье нашли тела пропавших на озере Ханка супругов

В Приморье завершены поиски пропавших на озере туристов, к сожалению, итог их неутешительный. Фото: СУ СК по ПК/личные странички супругов в сети.

Спустя несколько дней поисков на озере Ханка, где бесследно пропали супруги Кристина и Андрей, сотрудники МЧС сделали страшную находку. Надежды близких и родственников рухнули в один момент. Тела туристов прибило к небольшим островкам, недалеко от того места, где ранее была обнаружена лодка и их трехгодовалый сынок. К счастью, с малышом сейчас все в порядке.

Лодку, запутавшуюся в ветвях, нашли в семи километрах от лагеря. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

– На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия. При первоначальном осмотре тел каких-либо телесных повреждений не обнаружено, – прокомментировал официальный представитель следственного управления следственного комитета Приморья.

На данный момент точных координат, где именно обнаружили погибших, пока нет. Как удалось выяснить «КП-Владивосток», супругов нашли на небольших островках намывной отмели, причем на разных. Первой спасатели увидели Кристину, это было около 11:25 утра. Понимая, что круг для поисков сужается, специалисты стали прочесывать территорию поблизости и уже спустя 10 минут обнаружили Андрея.

Напомним, 42-летний житель поселка Новый и его 31-летняя супруга вместе с 3-летним сынишкой отправились в очередное путешествие на озеро Ханка – крупнейшее в Приморье. Семья, в которой все любят активный отдых, основательно подготовилась к небольшому отпуску. Упаковали удочки, туристическое снаряжение, подготовили лодку, и вооружившись хорошим настроением, разбили лагерь на берегу неподалеку от села Троицкое. Однако поездка обернулась настоящей трагедией.

Туристы словно в спешке покидали лагерь, не закрыли машину и палатки, а также оставили еду и личные вещи. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Кристина и Андрей бесследно исчезли, их лодка с оторванным мотором была найдена 11 июня на берегу одного из многочисленных островов, а рядом с ней, уткнувшись лицом в песок, лежал без сознания ребенок. К счастью, малыша успели доставить в реанимацию, он уже пошел на поправку. Поиски родителей маленько Демида велись все эти дни. История с исчезновением супругов вышла далеко за пределы Приморья, за семейную пару переживали тысячи неравнодушных людей, однако чуда не произошло.

Следователи навестили в больнице маленького туриста, мальчик уже пошел на поправку. Фото: СУ СК по ПК.

Ранее следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело по статье «Убийство», что в таких случаях является скорее формальностью. Сейчас специалисты продолжают расследование трагедии. Уже назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.

Редакция «Комсомольской правды», которая с волнением следила за ходом поисков и искренне надеялась вместе со всеми на чудесное спасение, приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея и Кристины.

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