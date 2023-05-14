Во время ремонта в приморском Театре молодежи обнаружили письмо с посланием потомкам

Письмо. Фото: Театр молодежи

Послание от комсомольцев нашли во Владивостоке строители во время ремонтных работ в фойе Театра молодежи. Там, где когда-то на постаменте стоял бюст Владимира Ленина, а затем много лет – макет здания театра, в основании этого самого постамента замуровали письмо с обращением к молодежи 21 века, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Лист бумаги с распечатанным текстом поместили в специальную капсулу. Это позволило посланию сохранить хороший вид, и его смогли с легкостью прочитать. Сообщение напечатали еще в октябре 1998 года. Текст письма предоставила пресс-служба Театра молодежи.

Одни из строчек гласят:

«И нам, представителям разных комсомольских лет, отдавших делу воспитания подрастающего поколения частицу себя, хотелось бы, чтобы юношеский задор, стремление сделать жизнь лучше, взаимопонимание и взаимовыручка были неотъемлемыми чертами вашего поколения. Чтобы святые понятия честь, совесть, Родина никогда бы не подменялись коммерческой выгодой. Дорогие друзья, мы верим, что вы будете чисты в мыслях и поступках и приложите все свои силы на благо процветания нашей могучей русской земли. И в этом вы обретете счастье.»

Как отметили в министерстве культуры и архивного дела, специалисты уже проверили послание на подлинность – оно действительно было написано и заложено в капсулу 25 лет назад. Руководство театра планирует сохранить его в архиве учреждения культуры, а на пустующее теперь место, заложить новую капсулу для молодежи будущего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приморский краевой театр молодежи во Владивостоке отремонтируют за 88 миллионов рублей

Все исторические элементы здания обещают бережно отреставрировать (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.