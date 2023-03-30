Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток30 марта 2023 3:57

Приморский краевой театр молодежи во Владивостоке отремонтируют за 88 миллионов рублей

Все исторические элементы здания обещают бережно отреставрировать
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Актеры выступают на сцене во время ремонта подсобных помещений.

Актеры выступают на сцене во время ремонта подсобных помещений.

Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

На капитальный ремонт Приморского краевого драматического театра молодежи во Владивостоке потратят около 88 миллионов рублей. Специалисты уже трудятся над обновлением объекта, а закончить масштабные изменения в нем планируется до 30 сентября 2023 года, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несмотря на ремонтные работы в театре продолжают выступать актеры. В это время рабочие ремонтируют подсобные помещения, костюмерную, швейную, а также бутафорский цех. Как отметили в министерстве культуры и архивного дела в Приморья, здание является памятником культурного наследия, но в нем ни разу не проводился раньше капитальный ремонт. В этом году его сделают в рамках нацпроекта «Культура».

В здании раньше ни разу не было капитального ремонта.

В здании раньше ни разу не было капитального ремонта.

Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Обновления пройдут в вестибюлях и фойе на первом и втором этажах, а также административных, технических и подсобных помещениях. Кроме того, планируется замена вентиляции и кондиционеров, электрической сети и пожарного водовода.

На ремонт театра направили 88 миллионов рублей.

На ремонт театра направили 88 миллионов рублей.

Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

По словам директора Приморского театра молодежи Игоря Селезнева, преобразится и зрительный зал, рассчитанный на 310 человек:

– По дизайн-проекту это будет совершенно другой зал по цветовому решению, будет достаточно света вдоль стен, на балконе появится леерное ограждение. В зале изменят наклон, установят новые комфортные кресла-трансформеры, удобные как для самых юных зрителей, так и для взрослых. Количество зрительных мест останется тем же.

Работа над обновлением зрительного зала и фойе начнется 1 мая, а закончится 30 сентября. В это время зрители смогут посмотреть спектакли театра молодежи в доме культуры «Профсоюзов» на Светланской, 147.

Количество мест в зрительном зале останется прежним.

Количество мест в зрительном зале останется прежним.

Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Дизайнером проекта является главный художник Приморской сцены Мариинского театра и краевого театра молодежи Петр Окунев. Именно он работал в 2023 году над преобразованием Приморского театра кукол во Владивостоке.

Работы должны завершиться до 30 сентября.

Работы должны завершиться до 30 сентября.

Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Следует отметить, что все исторические элементы здания обещают сохранить, поэтому лепнина в зрительном зале и мозаика в фойе будут отреставрированы.

ПО ТЕМЕ:

Еще одно историческое здание отремонтируют в Приморье в 2023 году

На ремонт театра имени Веры Комиссаржевской в Уссурийске потратят около 9 миллионов рублей (подробнее)

На ремонт домов культуры и школ искусств правительство Приморья выделит более 700 миллионов рублей

Еще около 200 миллионов рублей направят на строительство новых объектов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.