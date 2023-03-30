Приморский краевой театр молодежи во Владивостоке отремонтируют за 88 миллионов рублей

Актеры выступают на сцене во время ремонта подсобных помещений. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

На капитальный ремонт Приморского краевого драматического театра молодежи во Владивостоке потратят около 88 миллионов рублей. Специалисты уже трудятся над обновлением объекта, а закончить масштабные изменения в нем планируется до 30 сентября 2023 года, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несмотря на ремонтные работы в театре продолжают выступать актеры. В это время рабочие ремонтируют подсобные помещения, костюмерную, швейную, а также бутафорский цех. Как отметили в министерстве культуры и архивного дела в Приморья, здание является памятником культурного наследия, но в нем ни разу не проводился раньше капитальный ремонт. В этом году его сделают в рамках нацпроекта «Культура».

В здании раньше ни разу не было капитального ремонта. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Обновления пройдут в вестибюлях и фойе на первом и втором этажах, а также административных, технических и подсобных помещениях. Кроме того, планируется замена вентиляции и кондиционеров, электрической сети и пожарного водовода.

На ремонт театра направили 88 миллионов рублей. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

По словам директора Приморского театра молодежи Игоря Селезнева, преобразится и зрительный зал, рассчитанный на 310 человек:

– По дизайн-проекту это будет совершенно другой зал по цветовому решению, будет достаточно света вдоль стен, на балконе появится леерное ограждение. В зале изменят наклон, установят новые комфортные кресла-трансформеры, удобные как для самых юных зрителей, так и для взрослых. Количество зрительных мест останется тем же.

Работа над обновлением зрительного зала и фойе начнется 1 мая, а закончится 30 сентября. В это время зрители смогут посмотреть спектакли театра молодежи в доме культуры «Профсоюзов» на Светланской, 147.

Количество мест в зрительном зале останется прежним. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Дизайнером проекта является главный художник Приморской сцены Мариинского театра и краевого театра молодежи Петр Окунев. Именно он работал в 2023 году над преобразованием Приморского театра кукол во Владивостоке.

Работы должны завершиться до 30 сентября. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Следует отметить, что все исторические элементы здания обещают сохранить, поэтому лепнина в зрительном зале и мозаика в фойе будут отреставрированы.

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