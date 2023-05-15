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НовостиВладивосток14 мая 2023 23:18

Из-за частых пожаров на полигоне ТБО во Владивостоке ужесточили меры безопасности

Подробнее об этом рассказал генеральный директор предприятия Владимир Латышев
Павел САХАРОВСКИЙ
Специалисты будут проверять каждый грузовик. Фото: Приморский экологический оператор.

Специалисты будут проверять каждый грузовик. Фото: Приморский экологический оператор.

Во Владивостоке Приморский экологический оператор ужесточил меры безопасности на полигонах ТБО. Теперь каждую машину проверяют на наличие легковоспламеняющихся отходов. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам гендиректора комплекса по переработке и утилизации ТКО на Холмистой Владимира Латышева, ежедневный мониторинг организовали из-за участившихся пожаров на территории полигона. Тщательная проверка машин – не единственная мера безопасности.

– Помимо этого, назначена дополнительная дежурная группа, которая в круглосуточном порядке осуществляет надзор за территорией полигона. Работники комплекса ежедневно проводят профилактические мероприятия — это пересыпка отходов грунтом, проливка водой, а также обвалование территории и уплотнение слоя отходов, – добавил Владимир Латышев.

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора проверили воздух около бухты Щитовой и в поселке Рыбачий. Исследования показали, что содержание оксида углерода, диоксида азота и других веществ не превышает допустимой нормы.

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