Во Владивостоке вынесли вердикт после проверки воздуха в районе пожара на мусорном полигоне

Мусорный полигон. Фото: КГУП «ПЭО».

Во Владивостоке проверили воздух около бухты Щитовой и в поселке Рыбачий. Ранее на комплексе по переработке и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) по адресу улица Холмистая, 1, произошел пожар, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

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Местные жаловались в первые дни после ЧП на то, что дышать стало куда тяжелее. Управление Роспотребнадзора отметило после проверки, что в воздухе присутствуют такие вещества как: оксид углерода, диоксид азота, хлороводород, аммиак, формальдегида, но все это в пределах допустимых концентраций не опасных для жизни.

Напомним, пожар произошел 10 мая. Всю ночь среды специализированная техника ведомства отсыпала грунт и занималась проливкой участка полигона водой. Работа по пересыпанию грунта на территории с тлеющим мусором продолжалась нескольких дней. Об этом заявили в пресс-службе КГУП «ПЭО». Предварительной причиной возгорания назвали доставку раскаленных или горячих отходов – предположительно речь идет о золе.

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