На станции Океанская во Владивостоке временно запретят движение по ж/д переезду

Запрет продлится до 16 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке с 15 мая на время ограничат движение по железнодорожному переезду на станции Океанская. Об этом рассказали в пресс-службе ДВЖД, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ограничения на станции Океанская в районе улицы Успенского введут 15 мая в 23:00, продлятся они до 16 мая 5:00. Запрет движения связан с плановыми ремонтными работами железнодорожного переезда.

В пресс-службе ДВЖД добавили, что для автомобилей организуют альтернативный проезд под железнодорожной эстакадой на остановке «Спутник», а для экстренных служб – технологический проезд.

Жителей и гостей приморской столицы просят отнестись с пониманием к временным неудобствам из-за ремонтных работ, а также заранее планировать свои поездки.

Напомним, что во Владивостоке 20 мая временно ограничат движение в центре города. Запрет связан с проведением акции «Ночь музеев» (0+).

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