Олег Кожемяко отменил режим повышенной готовности из-за COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции продлилась в мире почти 3 года и 4 месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три года и два месяца действовал в Приморье режим повышенной готовности, который ввели из-за пандемии COVID-19. Губернатор края ввел особое положение в связи с коронавирусной инфекцией 18 марта 2020 года, а отменил его в 15 мая 2023-го. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, появился коронавирус в ноябре 2019 года, а первую вспышку зафиксировали уже в декабре в городе Ухань Китайской Народной Республики. Через полтора месяца, в марте 2020-го, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового вируса пандемией. Через неделю особый режим ввели и в Приморском крае.

В первые месяцы пандемии в регионе начали действовать различные ограничительные меры: в общественных местах нужно было соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра, везде нужно было использовать средства индивидуальной защиты (маски и, желательно, перчатки) и антисептик. В крае закрылись заведения, такие как рестораны, кинотеатры, театры, спортивные секции и многое другое. Часть из них уже никогда не распахнуло двери вновь. Был ограничен проезд в общественном транспорте, а также передвижение на улицах, большая часть компаний перешла на удаленный режим работы, а школы и университеты – на дистанционное обучение.

Спустя время, после разработки и внедрения в медицинские учреждения вакцины, началась массовая прививочная кампания. Некоторое время посещать различные места могли лишь люди с QR-кодами – это или переболевшие, или привитые.

Со временем ограничительные меры ослабляли.

Официально пандемию коронавирусной инфекции отменили 5 мая 2023-го. За три года с небольшим в мире, по официальным данным, погибло около семи миллионов человек. Однако, как отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, реальные цифры намного выше – речь идет о 20 миллионах жителях планеты.

В Приморском же крае, по данным сайта стопкоронавирус.рф, от заразы умерло 1966 человек. В последнее время в день заражается около 25 приморцев, новых смертей не зарегистрировано.

В понедельник, 15 мая, губернатор региона Олег Кожемяко отменил подписанное три года назад постановление о режиме повышенной готовности. Вместе с этим утратил силу и ряд других документов.

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