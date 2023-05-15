Борис Кубай: туман во Владивостоке рассеется 17 мая

Обычно в мае над Приморьем зарождаются охотоморский антициклон и дальневосточная депрессия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже несколько дней во Владивостоке царствуют сырость и туман. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, когда же в городе вновь засветит солнце. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам специалиста, обычно в мае над Приморьем зарождаются охотоморский антициклон и дальневосточная депрессия, из-за которых и появляются затяжные туманы, а вдоль всего побережья наблюдается пониженный температурный фон. Однако в этом году ситуация изменилась.

– Пока характер циркуляции в тропосфере таков, что не позволяет антициклону зародиться и закрепиться над Охотским морем, а значит, процесс блокирования циклонов и, что немаловажно, атмосферных фронтов отсутствует. Они беспрепятственно перемещаются с запада на восток с разной периодичностью, скоростью и активностью.

Как отметил Борис Кубай, во Владивосток моросящий туман принесло с моря южным, юго-восточным и восточным ветром. Однако вскоре, а именно – 17 мая, он должен рассеяться, в этот же день повысится и температура воздуха.

Синоптик добавил, что следующий атмосферный фронт, который принесет с собой туман, ожидается с 20 по 22 мая.

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