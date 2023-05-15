Баллончиком в лицо из-за креветки: приморец напал на пограничника и выдавал себя за брата, чтобы отмазаться от правоохранителей

Тематическое фото, архив «КП». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке под суд пойдет мужчина, который напал на сотрудника Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю. Как рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» источник, близкий к ситуации, приморец незаконно вылавливал креветку.

Все произошло 26 марта на берегу возле пролива Старка на Русском острове. Мужчина на катере незаконно ловил креветку, и все бы и дальше было «хорошо», но тут браконьера заметили пограничники. Они пришвартовались на берегу, однако вместо того, чтобы подчиниться требованию должностного лица, приморец достал газовый баллон, без раздумий брызнул в лицо и пустился наутек.

Коллеги пограничников, сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморью, завели уголовное дело в отношении человека, который применил насилие в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Спустя полтора месяца агрессивного рыбака нашли и задержали. Оказалось, мужчина пытался всех обхитрить и говорил, что он – не он, а его родной брат, мол, вы не того нашли. Кстати говоря, оба мужчины – криминальные элементы, а наш «герой» и вовсе оказался в федеральном розыске – в 2007 году он убил человека.

Сейчас житель Владивостока ловит удачу в СИЗО, а она ему понадобится – согласно статье, его ждет или 200 тысяч рублей штрафа, или пять лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Русском острове браконьер с гребешком не хотел сдаваться без боя

Мужчина активно сопротивлялся и угрожал стражу порядка (подробнее)

Замерз бы насмерть: приморский матрос спас сотрудника ФСБ, которого выбросили за борт браконьеры

Матрос из Приморья получил медаль за спасение жизни сотруднику ФСБ вместе с товарищем (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.