Замерз бы насмерть: приморский матрос спас сотрудника ФСБ, которого выбросили за борт браконьеры

Владимир Тишкевич (справа) с наградой. Фото: Восточное МСУТ СК РФ

В марте 2022 года в Петропавловске-Камчатском матрос из Приморья Владимир Тишкевич и его товарищ Александр Лопатин заметили неподалеку от берега за бетонным причальным сооружением барахтающуюся в воде фигуру. Парни ринулись на помощь. Позже выяснилось, что неизвестным человеком, попавшим в беду, оказался сотрудником ФСБ, от которого попытались хладнокровно избавиться. 13 апреля Владимир получил медаль «За высокую гражданственность», которую вскоре вручат и его товарищу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Что случилось? 14 марта федерал пробрался на маломерное судно, которое находилось в акватории бухты Раковой Авачинской губы Тихого океана – следил за потенциальными преступниками. Это примерно в 25 метрах от причала Судоремонтной верфи, где и работали матросы. Сотрудник ФСБ хотел пресечь браконьерство рыбаков.

Трое мужчин, которые хотели поживиться в обход запретов и налогов, оказались не из робких. В ответ на законные требования федерала они столкнули сотрудника ФСБ за борт и уплыли. Мужчине пришлось в ледяной воде плыть до берега. Если бы его не заметили Владимир и Александр, он бы не смог перебраться через высокую бетонную ограду. Дальше – только смерть от переохлаждения.

Парни сработали моментально. Отогрели, поделились теплой одеждой, оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Казалось бы, такими простыми действиями, они спасли человеку жизнь.

Руководство Следственного комитета СК России по достоинству оценило поступок юного матроса и его друга. По решению Председателя СК России Александра Бастрыкина за проявленные высокие гражданские качества Владимир Тишкевич удостоен ведомственной медали.

Что же касается браконьеров, им так и не удалось избежать наказания. Всех злоумышленников поймали, на них завели уголовные дела по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», уточнили редакции в Восточном МСУТ СК России. Все они ожидают приговора суда.

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