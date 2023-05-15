Скорректирован список домов, которые останутся без горячей воды с 15 мая во Владивостоке

Иллюстрация из архива.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Во Владивостоке дан старт проведению ремонтных работ на теплосетях. С 15 мая гидравлические испытания пройдут в несколько этапов в разных частях города. Цель – выявить слабые участки и модернизировать их, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморских теплосетей (АО «ДГК»).
С 15 по 24 мая горячее водоснабжение ограничат во Фрунзенском, части Ленинского и Первореченского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1:
Западная, 29;
Авраменко, 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;
Арсеньева, 6, 8, 9/13;
Батарейная, 2, 6, 8, 8/1;
Чернышевского, 15;
Шевченко, 3, 5, 7, 9, 11.
Из-за проведения работ на участках магистральных теплотрасс жители некоторых домов этих районов также временно останутся без теплоснабжения с 3 мая до 29 мая:
Абрекская, 8в;
Академический, 2;
Володарского, 1, 3а, 8, 8а;
Дальзаводская, 17, 21, 27, 31.
С 5 мая до 19 июня:
Завойко, 4а;
Фирсова, 8б.
100-летия Владивостока, 90, 92, 98а, 100, 100а, 100в, 102, 106а;
Русская, 25, 27а.
С 11:00 часов 15 мая до 24:00 часов 17 мая:
44 причал, 1;
Березовая, 5, 7, 9, 21;
Брянская, 18.
Полный список адресов опубликован на сайте ДГК. Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что мэр Владивостока Константин Шестаков анонсировал полномасштабный ремонт теплосетей еще в прошлом году. По уточненным данным, работы обойдутся в 4,6 миллиарда рублей.
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