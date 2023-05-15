Скорректирован список домов, которые останутся без горячей воды с 15 мая во Владивостоке

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке дан старт проведению ремонтных работ на теплосетях. С 15 мая гидравлические испытания пройдут в несколько этапов в разных частях города. Цель – выявить слабые участки и модернизировать их, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморских теплосетей (АО «ДГК»).

С 15 по 24 мая горячее водоснабжение ограничат во Фрунзенском, части Ленинского и Первореченского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1:

Западная, 29;

Авраменко, 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;

Арсеньева, 6, 8, 9/13;

Батарейная, 2, 6, 8, 8/1;

Чернышевского, 15;

Шевченко, 3, 5, 7, 9, 11.

Из-за проведения работ на участках магистральных теплотрасс жители некоторых домов этих районов также временно останутся без теплоснабжения с 3 мая до 29 мая:

Абрекская, 8в;

Академический, 2;

Володарского, 1, 3а, 8, 8а;

Дальзаводская, 17, 21, 27, 31.

С 5 мая до 19 июня:

Завойко, 4а;

Фирсова, 8б.

100-летия Владивостока, 90, 92, 98а, 100, 100а, 100в, 102, 106а;

Русская, 25, 27а.

С 11:00 часов 15 мая до 24:00 часов 17 мая:

44 причал, 1;

Березовая, 5, 7, 9, 21;

Брянская, 18.

Полный список адресов опубликован на сайте ДГК. Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что мэр Владивостока Константин Шестаков анонсировал полномасштабный ремонт теплосетей еще в прошлом году. По уточненным данным, работы обойдутся в 4,6 миллиарда рублей.

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