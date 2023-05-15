Во Владивостоке импорт автомобилей увеличился почти в 2 раза

В 1 квартале 2023 года сотрудники таможни оформили больше 60,5 тысячи автомобилей. Фото: Милана СОКОЛ

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления рассказали о том, что во Владивостоке импорт машин, ввозимых для личного пользования, увеличился почти в 2 раза. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 1 квартале 2023 года сотрудники таможни оформили больше 60,5 тысячи автомобилей. Если сравнивать данные с предыдущим годом, то количество машин выросло практически в 2 раза.

Причем в марте физические лица ввезли больше всего автомобилей. Больше 22 тысяч машин оказалось в столице Приморского края в этот месяц. В апреле цифры снизились на 14%, до 19,5 тысячи авто.

– Это сезонная динамика. Обычно поток автомобилей увеличивается в летние месяцы и достигает пикового значения в ноябре, – отметил первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарев.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что рынок автомобильного импорта на Дальнем Востоке испытывает невиданный подъем. С начала 2022 года ввоз подержанных иномарок из Японии вырос на 43%, и эти цифры не планируют уменьшаться.

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