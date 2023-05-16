В полиции Владивостока сменилось руководство

Полковник полиции Денис Боклаганов. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Глава УМВД Приморья представил личному составу УМВД России по городу Владивостоку нового руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Временно исполнять обязанности руководителя будет полковник полиции Денис Боклаганов. Глава приморского УМВД генерал-майор полиции Александр Табакаев поручил незамедлительно реагировать на все обращения граждан и выразил полную уверенность, что новый руководитель справится с поставленными задачами.

Полковник поблагодарил главу краевого УМВД за оказанное доверие и выразил готовность служить с полной самоотдачей.

СПРАВОЧНО

Денис Боклаганов родился 22 мая 1976 года. В 1997 году окончил Владивостокский филиал Юридического института МВД РФ по специальности «Правоведение». В этом же году Денис Васильевич поступил на службу в правоохранительные органы. С 2013 по 2021 год служил начальником отдела полиции № 2 по Владивостоку, Первомайский район. С 1 июля 2021 года возглавлял отдел МВД России по Надеждинскому району.

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