В Приморье росгвардейцы спасли мужчину, перенесшего инсульт

Приморца оперативно доставили в больницу. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

В Фокино сотрудники Росгвардии спасли 50-летнего местного жителя, у которого произошел инсульт. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Будучи на патруле, росгвардейцы увидели, что во дворе частного дома на улице Ленина без сознания лежит мужчина, при этом изо рта у него шла пена, а все тело содрогалось судорогами. Как можно быстрее сотрудники ведомства отвезли приморца в больницу, где выяснилось, что он перенес инсульт. Избежать серьезных последствий приступа удалось благодаря специалистам, которые вовремя подоспели на помощь.

Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в Артеме инспекторы ДПС спасли мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из горящего здания. Полицейским пришлось ломать решетку на окнах, чтобы вызволить приморца.

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